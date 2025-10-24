Muğla'da 34 hafız için icazet töreni düzenlendi: Belgeleri takdim edildi

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafızlığın önemini anlatarak, "Hafızlar, Kur'an'ın muhafızlarıdır. Onlar, Allah’ın kelamını dillerinde ve gönüllerinde taşıyan seçkin kullardır. Bu emaneti yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Muğla İl Müftüsü Rüstem Can ise hafızlığın Kur’an-ı Kerim’e hizmet yolunda en yüce mertebelerden biri olduğunu söyledi.