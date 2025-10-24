Yeni Şafak
Muğla'da 34 hafız için icazet töreni düzenlendi: Belgeleri takdim edildi

22:0524/10/2025, Cuma
AA
Muğla’da hafızlığını tamamlayan 34 öğrenci için Ali Rıza Hakses Camisi’nde icazet töreni düzenlendi. Törende hafızlara belgeleri takdim edildi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Muğla’da hafızlığını tamamlayan 34 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Muğla Müftülüğü, Menteşe İlçe Müftülüğüne bağlı Muğla Merkez Kur’an Kursu ve Hacı Mehmet Çiçek Akçaova Kur’an Kursu’ndan mezun olan 34 hafız için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Rıza Hakses Camisi’nde icazet töreni düzenledi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafızlığın önemini anlatarak, "Hafızlar, Kur'an'ın muhafızlarıdır. Onlar, Allah’ın kelamını dillerinde ve gönüllerinde taşıyan seçkin kullardır. Bu emaneti yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Muğla İl Müftüsü Rüstem Can ise hafızlığın Kur’an-ı Kerim’e hizmet yolunda en yüce mertebelerden biri olduğunu söyledi.

Kur’an-ı ezberleyen, yaşayan ve yaşatan hafızları tebrik eden Can, "Bu başarı, emek ve sabrın bir sonucudur.” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 34 hafıza icazet belgeleri takdim edildi.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Reisü’l Kurra Hafız Mustafa Demirkan, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, ilçe müftüleri, il protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#Muğla
#hafız
#icazet
#tören
