Muğla’da su deposu çalışmalarında tarihi eserler bulundu: Alan koruma altına alındı

Alan koruma altına alındı





Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, alanın koruma altına alındığı ve birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğu ise ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.