Muğla’da su deposu çalışmalarında tarihi eserler bulundu: Alan koruma altına alındı

Muğla’da su deposu çalışmalarında tarihi eserler bulundu: Alan koruma altına alındı

15:2727/09/2025, Cumartesi
IHA
Menteşe ilçesinde sulama deposu çalışmaları sırasında yapılan kazılarda tarihi eseler bulundu. Çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle korumaya alındı, polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere yapılan sulama deposu çalışmalarında yapılan kazılarda tarihi eserler bulundu.

Çalışmalar sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki objeler üzerine durum yetkililere bildirilerek çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

Alan koruma altına alındı


Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, alanın koruma altına alındığı ve birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğu ise ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

#Muğla
#Menteşe
#Muslihittin Mahallesi
