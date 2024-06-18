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Muğla'ya 3 günde 500 bin araç giriş yaptı: 6 kilometrelik araç kuyruğu

16:34 - 18/06/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 17:28 - 18/06/2024 الثلاثاء
DHA

Kurban Bayramı'nda Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelere sahip Muğla'ya 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaptı. Bugün Muğla-Antalya kara yolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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İl geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaparken, Muğla-Antalya kara yolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu da havadan görüntülendi.  

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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla ve Muğla-Antalya kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturuyor.

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İstanbul ve Antalya yönlerinden gelen sürücüler, yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. 

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Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıttı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

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#Muğla
#Kurban Bayramı
#Tatil
#Datça
#Marmaris
#Fethiye
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