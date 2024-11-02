Müslümana ev ve iş yok

Nefret suçunun %90'ı Müslümanlara yönelik

AB tarafından yayınlanan rapor, 2016'dan bu yana Müslümanlara karşı ayrımcılığın keskin bir yükselişte olduğunu gösterdi. Bu konuda Belçika ilk sıralarda. Ülkedeki ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçuyla karşı karşıya kalanların yüzde 90'ı Müslüman. Öyle ki ülkede Müslümanlara iş verilmiyor, konut satışı yapılmıyor. Ve mağdurların çoğunluğu başörtülü kadınlar...