Müslümana ev ve iş yok

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Hazine alacaklarının 812 milyar TL’si batık
Devlete vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri açıklandı. Listede 36 bin 806 mükellef yer aldı. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Bunun 812,8 milyar lirasının tahsil edilemeyeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı yok" dedi.
Nefret suçunun %90'ı Müslümanlara yönelik
AB tarafından yayınlanan rapor, 2016'dan bu yana Müslümanlara karşı ayrımcılığın keskin bir yükselişte olduğunu gösterdi. Bu konuda Belçika ilk sıralarda. Ülkedeki ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçuyla karşı karşıya kalanların yüzde 90'ı Müslüman. Öyle ki ülkede Müslümanlara iş verilmiyor, konut satışı yapılmıyor. Ve mağdurların çoğunluğu başörtülü kadınlar...
Kilit bölge orta saha
Kadro ve oyun formasyonunda değişikliğe giden Trabzonspor Teknik Direktörü
Şenol Güneş, yarınki Fenerbahçe maçını kazanmak için tüm kozlarını oynayacak.
Bordo-mavililerin bu maçta kaderini belirleyecek olan en önemli bölge orta saha olacak.