Naci öğretmenin bahçesindeki 350 milyon yıllık hazine: Denizyıldızı fosillerini açık hava müzesinde sergiliyor

Bunların hepsi bazen ayrı ayrı, bazen bir arada aynı kayada bulunabilindiğini aktaran Akdemir, şöyle konuştu:“Birde burada benim tanımlayamadığım bir bant var. Bu bant birkaç kilometre uzunluğunda, 50-60 metre genişliğinde dümdüz çekilmiş bir hat gibi duruyor. Bu hattın üzerindeki fosiller özelikleri şu; hayvanlar ile bitkiler bir arada görünüyor. Buraları inceleyen Prof. Dr. Sabri Akdoğan ile Kadri Tuzcuoğulları'nın bana anlattığına göre, bunların oluşum süreci 350 milyon sene önceye kadar başlamış ve 5-6 milyon sene öncesine kadar sona ermiştir.”Aldığı profesör görüşünü aktaran Akdemir, “Hadise şöyle olmuş, onların anlattığına göre şu anda ayağımızın altında bulunan arazi yılda 10-15 milimetre kuzeye doğru hareket halinde. 5-6 milimetrede yükselme söz konusu. Süreç başladığında şimdiki Kocaköy, Tetis Denizi'nin altındaydı. Koordinat olarak şimdiki Sudi Arabistan ile Irak sınırlarının bulunduğu yerdeydi. Afrika-Arabistan plakası kuzeye doğru gelmekteyken Anadolu o zaman yok. Avrasya'yı hem kuzeye doğru itmeye çalışıyor hem de yükseltiyor. Daha doğu momenttik şekilde gelen Hindistan'da aynı şey yapmaktadır. Avrasya buna karşı direnmektedir, yükselmektedir. Alp- Himalaya kıvrım dağları bu sayede oluşmuştur. Anadolu, eskiden deniz dibiyken yükselmiştir günümüzde bir kara halini almıştır. Dolayısıyla benzerlerini gördüğünüz canlıların fosillerini az önce ismini söylediğim dağ silsilelerinde her tarafta bulmak mümkündür” diye konuştu.