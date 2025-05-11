Nükleer savaşın eşiğinden dönüldü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstanbul'da dönüşümü hızlandıracak model
Deprem tehlikesine karşı İstanbul’da kentsel dönüşüm seferberliği hızlanacak. “Özlenen İstanbul Dönüşümü” adı verilen ve ilçe bazlı uygulanacak yeni model tek merkezden koordine edilecek. Ayrıca bürokratik süreçler hızlanacak, mülkiyet engelleri aşılacak ve yeni finansal enstrümanlar üzerinde çalışılacak.
Nükleer çatışmanın eşiğinden dönüldü
Karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef alan Hindistan ve Pakistan, ateşkes kararı aldı. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaparken iki ülke nükleer bir çatışmanın kıyısından döndü. Hindistan’ın önceki geceki balistik füzeli saldırısına, Pakistan hipersonik füzelerle yanıt vermişti.
Şampiyonluğa 1 puan kaldı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray, aklı Türkiye Kupası finalindeki rakibini Abdülkerim ve Morata'nın golleriyle mağlup etti. Takipçisi Fenerbahçe ile 8 puanlık farkı koruyan Cimbom’a şampiyonluk için kalan 3 haftada 1 puan yeterli olacak.