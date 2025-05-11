Nükleer savaşın eşiğinden dönüldü

Şampiyonluğa 1 puan kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray, aklı Türkiye Kupası finalindeki rakibini Abdülkerim ve Morata'nın golleriyle mağlup etti. Takipçisi Fenerbahçe ile 8 puanlık farkı koruyan Cimbom’a şampiyonluk için kalan 3 haftada 1 puan yeterli olacak.