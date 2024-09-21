NUSRET-2024 Davet Tatbikatı ilk defa 2 denizde yapılıyor

"Tatbikat 3 safhada icra edilecek"





Tatbikatın TCG Sancaktar Sancak Gemisi'nde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekat Merkezi Aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini belirten Tümamiral Aydın, "Tatbikat; mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini de içeren 3 safhada icra edilecektir. Birinci safhada; kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve mayın döküş harekatı icra edilecek, ikinci safhada; mayın karşı tedbirleri harekatı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve seçkin gözlemci günü faaliyeti icra edilecek. Bu safhada; tatbikat kapsamında dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri tarafından, sonarlar ile tespit edilecek. Tespit edilen mayınlar; mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince, 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar EOD timleri ve insansız otonom su altı aracı (AUV) tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecek. Üçüncü safhada; tatbikat sonu değerlendirmesi ve İzmir, Karadeniz Ereğli liman ziyaretleri icra edilecektir. Tatbikat 29 Eylül'de sona erecektir" diye konuştu.