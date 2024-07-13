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Okulun çatısı alevlere teslim oldu: Polis Türk bayrağını kurtardı

17:45 - 13/07/2024 Cumartesi
IHA
<p>Olay, Samsun'un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.&nbsp;</p>
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'da bir okulun çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerindeki polis, yanma tehlikesi bulunan Türk bayrağını alarak güvenli alana götürdü.

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Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. 

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Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve Terme Belediyesine ait su tankeriyle yangına müdahale edildi. 

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Yaklaşık yarım saat süren müdahaleler sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında okulun çatısı tamamen kül olarak kullanılamaz hale geldi.

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Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul personeli ve kurum yetkilileri yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

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Olayda polis ekipleri okul önünde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağının yanma tehlikesi olduğunu fark etti. 

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Zarar görmemesi için direkten bayrağı söken polis, bayrağı katlayarak güvenli bölgeye aldı. Polisin bu davranışı izleyenlerin takdirini topladı.

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#Samsun
#Yangın
#Türk Bayrağı
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