Rayiç bedelde formül hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği rayiç bedel düzenlemesi haftaya Meclis'e geliyor. Düzenleme 40 maddelik ekonomi torba teklifine AK Parti tarafından verilecek önergeyle eklenecek. Edinilen bilgiye göre; 2026'dan 2029'a kadar geçerli rayiç bedel oranlarını belirleyecek önerge iki maddeden oluşacak. Artış oranı yüzde 50'nin altına inmeyecek ve yüzde 100'ü aşmayacak.
Örgüt etrafını sarmış
Ekrem İmamoğlu suç örgütü, İstanbul’u olduğu gibi CHP’yi de ahtapot gibi sarmış. İmamoğlu iddianamesine giren görüntülere göre örgüt, delegelere para dağıtılarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği 38. Olağan Kurultay'a tam kadro katılmış, yeni Genel Başkan Özgür Özel’i bir an bile yalnız bırakmamış.
Hedef 5 yıl içinde Avrupa kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali için yaptığı açıklamada “Olimpiyat Stadı uygun yer midir? O konuda şüphem var. Bize bu konuyla ilgili gelen bir bilgi de yok. Urfa’da yarım kalan bir hikayemiz var. Onu tamamlamak isteriz” dedi.