Örgüt etrafını sarmış

Hedef 5 yıl içinde Avrupa kupası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali için yaptığı açıklamada “Olimpiyat Stadı uygun yer midir? O konuda şüphem var. Bize bu konuyla ilgili gelen bir bilgi de yok. Urfa’da yarım kalan bir hikayemiz var. Onu tamamlamak isteriz” dedi.