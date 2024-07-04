Orman yakan PKK'lı koğuşu da yakmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Kurttepe, ifadesinde, koğuştaki güvenlik kamerasını neden kırdığını da şöyle anlattı:





"Koğuştaki diğer mahkumlar ile anlaşamıyordum. O yüzden koğuşumun değiştirilmesini cezaevi yönetimine ilettim. Ama değiştirmediler, ben de girdiğim psikolojik bunalım sonucu koğuşun kamerasını elle vurarak zarar verdim. Daha sonra da koğuşum değiştirilmeyince de yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım."