Orman yangınına giderken kaza geçiren ekip yaraları iyileşmeden görevlerine döndü: Çanakkale ruhuyla mücadele ettik

Yangın sahasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile görüştüklerini anlatan Ahmet Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Onların da ısrarlarına rağmen geri döndüm. Dinlenmemi tavsiye etmelerine rağmen Çanakkale ruhuyla beraber burada mücadeleye katıldım. İki gün boyunca da yangını kontrol altına alabilmek için bütün ekip arkadaşlarımızla, orman teşkilatı ile beraber canla başla mücadele ettik. Bütün ekip arkadaşlarımız aynı cesareti, belki daha fazlasını gösterdiler. Burada hortumun başında, arazözün de, sahada olan arkadaşlarımın yanında onlara destek olmak istedim. Bu ekip işi, bütün ekibimizle beraber iki gün boyunca mücadele ederek yangını kontrol altına aldık. Şu anda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor."