Ormanlara giriş yasağı yaban hayatı popülasyonunu arttırdı

"Yasak, hayvanların daha rahat etmesine neden oldu"





Ormanlara giriş yasaklarının yaban hayatını koruduğunu ve büyük bir fayda sağladığını belirten Kadim, “Doğal olarak ormanlardaki insan baskısını azalttığı için hayvanların doğal yaşam alanlarının biraz daha genişlemesine ve daha rahat hareket etmelerine neden oldu. Bu yüzden de buradaki yaban hayatı popülasyonunda bir artış olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.