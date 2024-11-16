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Ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

17:2616/11/2024, Cumartesi
IHA
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<p>Yangın, saat 15.30 sıralarında Göçük Mahallesi Akıncı mevkisinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Yangın, saat 15.30 sıralarında Göçük Mahallesi Akıncı mevkisinde meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu maki ve sarıçamla kaplı ormanlık alanda yangın meydana geldi. Kısa sürede yangına müdahale eden Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu maki ve sarıçamla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

Alınan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 1 arazöz, 1 tanker ve 1 hizmet aracıyla müdahale etti. 

Yangın, Gazipaşa Orman İşletme ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

#Antalya
#Orman
#Yangın

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