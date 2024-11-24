Ortak tavırda buluşalım

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Borsanın gözü faiz indiriminde
ATA Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, kasım ayı enflasyon verileri ışığında aralıkta faiz indirimi gelirse, yeni yıl öncesi piyasaların nefes alacağını söyledi. Demirtaş, "Önümüzdeki yıl faiz ve enflasyonun yüzde 25'e çekilmesiyle güçlü bir hikaye başlar. BIST 100'ün 500 dolarla rekor kırması bizleri şaşırtmaz" dedi.
Tutuklama kararını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için UCM’de alınan tutuklama kararını desteklediklerini açıkladı. Erdoğan, bu karar UCM’ye taraf olan tüm ülkeler tarafından uygulanırsa insanlığın uluslararası sisteme güven tazeleyebileceğini söyledi.
Aslan rekora doymuyor
Lider G.Saray, 45 dakika 10 kişi oynayan Bodrum'u Batshuayi'nin golüyle yenerek takipçisi F.Bahçe ile 5 puanlık farkı korudu. Lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galip gelen takım konumuna yükselen Cimbom, en uzun deplasman serisi rekorunu da 14’e çıkardı.