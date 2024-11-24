Ortak tavırda buluşalım

Tutuklama kararını destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için UCM’de alınan tutuklama kararını desteklediklerini açıkladı. Erdoğan, bu karar UCM’ye taraf olan tüm ülkeler tarafından uygulanırsa insanlığın uluslararası sisteme güven tazeleyebileceğini söyledi.