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Ortalığı birbirine kattı: Ataşehir'de sabah kaçan kurbanlık akşam yakalandı

00:07 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 00:32 - 16/06/2024 Pazar
DHA

İstanbul Ataşehir'de kurban satış yerinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğayı yakalamaya çalışan sahibinin kolu kırıldı. Yakalanan boğa, bağlandığı direkte elektrik akımına kapıldı.

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Olay, Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kurban satış yerinde kamyonete bindirildiği sırada kaçan boğa ile vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. 

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Boğayı yakalamaya çalışan sahibi Sezgin Kılıç'ın kolu kırıldı. 

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Cadde üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan boğa bağlandığı elektrik direğinde akıma kapıldı. 

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Kolu kırılan Kılıç, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonete yüklenen boğa olay yerinden götürüldü.

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Polis ekipleri elektrik direğinin etrafında güvenlik önlemi aldı.

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#Kurban Bayramı
#Kurbanlık
#Ataşehir
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