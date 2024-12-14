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Ortalık savaş alanına döndü: Otomobile kafa kafaya çarpışan tanker böyle patladı

Ortalık savaş alanına döndü: Otomobile kafa kafaya çarpışan tanker böyle patladı

10:5714/12/2024, Cumartesi
IHA
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<p>Edinilen bilgiye göre, kaza saat sabah 09.15 sularında Boyalıca mevkiinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Edinilen bilgiye göre, kaza saat sabah 09.15 sularında Boyalıca mevkiinde meydana geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde tanker ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisiyle alev alan tank patladı. Savaş alanını andıran kaza görüntüleri kameralara yansıdı. Kazada tanker ile çarpışan otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahalle muhtarı hayatını kaybederken yanındaki kişi ağır yaralandı.

İznik - Orhangazi karayolunda seyir halinde olan İrfan Güneş (54) idaresindeki 16 AEB 605 plakalı tanker ile karşı şeritten gelen Ömer Kocuk (52) idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker bomba gibi patladı. 

Savaş alanını andıran kaza kameralara yansıdı. 

Alev alev yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahallesi Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü (51) ise ağır yaralandı. 

Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan karayolu bir süre sonra tekrar trafiğe açılırken kazayla alakalı olarak da adli tahkikata başlandı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Kocuk'un İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi.

#Bursa
#Patlama
#Kaza

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