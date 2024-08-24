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Otobüs alevlere teslim oldu: Yangın otluk alana sıçradı 41 yolcu tahliye edildi

14:01 - 24/08/2024 Cumartesi
IHA
<p>Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı.</p>
Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı.

Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti.

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Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi işe yürekleri dağladı.

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Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. 

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Edinilen bilgiye göre, 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uudağ Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

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Yolcuların hızlı bir şekilde inmesiyle birlikte otobüs alev topuna döndü. 

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Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı.

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Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Otoyolda can pazarı yaşandı

41 yolcu akan trafikte yol kenarında otobüslerinin yanışını izledi.

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Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi.

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Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi ise yürekleri dağladı.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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#Bursa
#Yangın
#Yolcu Otobüsü
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