Otogarda ele geçirildi: 'Fıstık' yeni ailesine alıştı

Arsun, Fıstık'ın sürüye alıştığını ve annesi ile yeni kardeşleri tarafından benimsendiğini anlatarak, "Yaklaşık 15 gündür birlikteler. Bu süreç sürünün Fıstık'ı kabullendiğini ve bir birey olarak sürünün bir parçası olduğunu gösteriyor. Anne bireyimiz sürünün en yaşlısı. Büyüttüğü diğer yavru maymundan biraz daha küçük olduğu için Fıstık'ı daha çok kucaklayıp, ona daha çok sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.