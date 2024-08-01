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Palet fabrikasındaki felaket yangın bitişikteki 2 işletmeye sıçradı: 5 araç kullanılamaz hale geldi

17:50 - 1/08/2024 Perşembe
DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, palet fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Tutuşan paletler nedeniyle büyüyen alevler bitişikteki 2 soğuk hava deposu ile 4 otomobil ve 1 minibüse de sıçradı. Araçlar demir yığınına dönerken, iş yerlerinde zarar oluştu.

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Işıkkent Mahallesi 6106/36 Sokak'taki bir palet fabrikasının bahçesinde saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Bahçede tutuşan ahşap paletler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

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Alevler, fabrikanın bitişiğindeki 2 ayrı soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin dış cephesine sıçradı.

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İş yerlerinin zarar gördüğü yangında, alevlerin ulaştığı 1 minibüs ile 4 otomobil ise kullanılamaz duruma geldi.

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İtfaiye ekipleri, yangını 1 saat içinde söndürdü.

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Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İzmir
#Bornova
#Yangın
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