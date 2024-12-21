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Paris'te Filistin nöbeti: Soğuk havaya rağmen protestoya devam

Paris'te Filistin nöbeti: Soğuk havaya rağmen protestoya devam

Esmanur Tuna Sarraç
10:2621/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
AA
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<p>Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi. </p>
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi. Filistin destekçileri, Paris'in 20. bölgesinin belediye binası önünde toplandı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen göstericiler, ellerinde meşaleler, Filistin bayrakları, 'Gazze'de soykırımı durdurun' ve ''Ateşkes' yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Fransa'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini uygulamasını ve İsrail'e yönelik ekonomik ve diplomatik yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Göstericiler, ellerinde meşaleler, Filistin bayrakları, "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'deki soykırımı durdurun"

Filistin destekçileri, Paris'in 20. bölgesinin belediye binası önünde toplandı.

Göstericiler, Fransa'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini uygulamasını uygulanmasını talep etti.

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