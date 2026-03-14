Pasifik stratejisi çöküyor

Kalkınma Yolu'yla 55 milyar dolar gelir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak’tan Türkiye’ye uzanacak Kalkınma Yolu’nun 10 yılda ekonomiye 55 milyar dolar katkı yapmasını öngördüklerini söyledi. Uraloğlu, "Projemiz, üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasını sağlayacak ve yine her sene 69-70 bin insanımıza iş imkanı oluşturacak" dedi.