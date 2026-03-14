Pasifik stratejisi çöküyor

Kalkınma Yolu'yla 55 milyar dolar gelir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak’tan Türkiye’ye uzanacak Kalkınma Yolu’nun 10 yılda ekonomiye 55 milyar dolar katkı yapmasını öngördüklerini söyledi. Uraloğlu, "Projemiz, üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasını sağlayacak ve yine her sene 69-70 bin insanımıza iş imkanı oluşturacak" dedi.
İran savaşı Hint-Pasifik'i vurdu
Washington’ın İran savaşında attığı adımların yalnızca Ortadoğu’daki dengeleri değil küresel güç rekabetini de etkilediği görülüyor. ABD enerji krizini kontrol altına almaya çalışırken Hint-Pasifik'te güç boşluğu oluştu. Rusya petrol gelirlerini artırdı, Çin ise stratejik manevra alanını genişletirken, Washington'ın İran karşısında gösterdiği askeri ve siyasi dağınıklık, Hint-Pasifik'teki ABD müttefiklerini yeni bir denge arayışına götürebilir.
Zirve yolunda ağır hasar
Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren F.Bahçe, haftayı kayıpsız geçmek adına çıktığı Fatih Karagümrük deplasmanında Bartuğ ve Serginho'ya engel olamadı. 3 puanın yanı sıra ligdeki yenilmezliğini de kaybeden sarı-lacivertliler 57 puanda kaldı.