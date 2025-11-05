Yeni Şafak
Pastırma sıcakları ne zaman bitecek? Bugüne dikkat! Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

07:515/11/2025, الأربعاء
G: 5/11/2025, الأربعاء
Pastırma sıcakları tüm yurtta etkisini sürdürürken pek çok kentte hafta sonuna kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı. İşte bir haftalık hava durumu raporu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Çelik, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu


Ankara'da bugün için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, çarşamba, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.

5 KASIM ÇARŞAMBA (BUGÜN) İÇİN HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI

6 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI

7 KASIM CUMA GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI

8 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI


9 KASIM PAZAR GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI


#İstanbul
#Meteoroloji
#Hava durumu
