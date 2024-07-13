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Pendik'te beton mikseri devrildi: Yaralı şoför olay yerinden kaçtı

12:48 - 13/07/2024 Cumartesi
DHA

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kullandığı beton mikseriyle bariyerleri kırdıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza sonrası beton mikserinin şoförü yaralı halde olay yerinden kaçtı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi.


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İddiaya göre, 81 ADK 930 plakalı beton mikserinin şoförü, cadde üzerinde bulunan kavşağa sert girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri kırdı.


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Bariyerleri kırdıktan sonra sürüklenerek yan yatan beton mikseri kavşak üzerinde bulunan bir iş merkezinin duvarına çarparak durabildi.


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Şoför aracı bırakarak kaçtı

Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı şoför, olay yerinden koşarak uzaklaştı. 

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatıp sürüklenen beton mikserinin yanma riskine karşı önlem aldı.


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Polis ekipleri ise olay yerine şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.


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Kaza sonrası devrilen beton mikserinden yaralı olarak çıkan ve ardından olay yerinden kaçan şoförü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

#İstanbul
#Pendik
#kaza
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