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Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

17:1614/06/2026, Pazar
DHA
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İstanbul Pendik'te TEM Bağlantı Yolu'nun kenarında bulunan su kanalında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede orta yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Pendik, Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik TEM Bağlantı Yolunun kenarında bulunan su kanalında saat 14.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde su kanalındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler olay yerinde uzun süre delil incelemesi yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin üzerinde herhangi bir kurşun veya kesici delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi. 

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