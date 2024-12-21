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PKK'yla irtibatı kes silahları teslim et

PKK'yla irtibatı kes silahları teslim et

04:0021/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti

ABD, Türkiye’ye Gazprombank üzerinden doğal gaz ödemeleri yapma konusunda muafiyet tanıdı. Yaşanan gelişme, Türkiye ile Rusya arasında 2025 yılında yenilenmesi planlanan doğal gaz kontratının geleceği için de büyük önem taşıyor.

SDG’ye 3 maddelik ültimatom

Suriye Geçiş Hükümeti ülkedeki birliği yeniden sağlamak için düğmeye bastı. PKK’nın Suriye yapılanması olan SDG’ye 3 maddelik ültimatom verildi: PKK ile bağını kes. Silah bırak. Elebaşları Suriye dışına çıksın.

Fenerbahçe'ye Eyüp çelmesi

Üç hafta önce lider Galatasaray’dan 1 puan koparan Eyüpspor, dün de şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe ile berabere kaldı. Karşılıklı golleri Ahmed Kutucu ve En-Nesyri kaydederken, maçın hakemleri verdikleri kararlarla yine mücadelenin önüne geçti. Fenerbahçe ilk yarının son haftasına 2 puan kaybıyla girerek hayal kırıklığı yaşadı.

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