PKK'yla irtibatı kes silahları teslim et

Fenerbahçe'ye Eyüp çelmesi

Üç hafta önce lider Galatasaray’dan 1 puan koparan Eyüpspor, dün de şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe ile berabere kaldı. Karşılıklı golleri Ahmed Kutucu ve En-Nesyri kaydederken, maçın hakemleri verdikleri kararlarla yine mücadelenin önüne geçti. Fenerbahçe ilk yarının son haftasına 2 puan kaybıyla girerek hayal kırıklığı yaşadı.