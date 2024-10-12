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Rengi turkuaza dönmüştü: Çorlu Deresi'nde inceleme

Rengi turkuaza dönmüştü: Çorlu Deresi'nde inceleme

16:2012/10/2024, Cumartesi
DHA
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yayması üzerine inceleme başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden numuneler alıp incelemeye gönderdi.

Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, yıllardır endüstriyel atıklar nedeniyle kirli akıyor.

Derenin Ergene ilçesi Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, dün öğleden sonra turkuaz renge büründü.

Derenin renk değiştirdiği bölgeden çevreye ağır kokular da yayıldı. 

Yaklaşık 5 saat süreyle turkuaz renkle akan dere, daha sonra normal rengine döndü.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı ve çevresinde incelemede bulundu.

Yetkililer, laboratuvardaki inceleme sonrası dereye turkuaz rengini veren atık ya da durumun ne olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

#Tekirdağ
#Çorlu Deresi
#Çevre Kirliliği

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