Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rüşveti kocası ifşa etti

Rüşveti kocası ifşa etti

04:001/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Orta Koridor'un omurgası Türkiye

Türkiye, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleriyle küresel ticaretin merkezinde konumlanırken, ulaştırma yatırımlarıyla tedarik zincirlerinin güvenilir halkalarından biri olmayı hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kriz dönemlerinde alternatif rotalar sunabilen lojistik bir güç haline geldiğini ve küresel ticaretin yeni omurgalarından biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Çeşme’de rüşvet İSKi’deki gibi patladı

Çeşme Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiası, belediye çalışanı Efe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili eşi Buğçe Sağlamer'i suçlamasıyla gündeme geldi. Efe Sağlamer, bazı imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet alındığını ve ödemelerin "bağış" adı altında gizlendiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddialar, 1990'larda Ergun Göknel'le gündeme gelen İSKİ yolsuzluğunu anımsattı.

Yıldırım'dan forvete Muriç ve Guirassy

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın, Mallorca’da forma giyen eski golcüleri Vedat Muriç ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy ile el sıkıştığı kaydedildi. Bu hafta içi konuyla ilgili olarak açıklama yapılması bekleniyor.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler