Rüşveti kocası ifşa etti

Orta Koridor'un omurgası Türkiye

Türkiye, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleriyle küresel ticaretin merkezinde konumlanırken, ulaştırma yatırımlarıyla tedarik zincirlerinin güvenilir halkalarından biri olmayı hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kriz dönemlerinde alternatif rotalar sunabilen lojistik bir güç haline geldiğini ve küresel ticaretin yeni omurgalarından biri olarak öne çıktığını vurguladı.