Rüşveti kocası ifşa etti

Orta Koridor'un omurgası Türkiye
Türkiye, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleriyle küresel ticaretin merkezinde konumlanırken, ulaştırma yatırımlarıyla tedarik zincirlerinin güvenilir halkalarından biri olmayı hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kriz dönemlerinde alternatif rotalar sunabilen lojistik bir güç haline geldiğini ve küresel ticaretin yeni omurgalarından biri olarak öne çıktığını vurguladı.
Çeşme’de rüşvet İSKi’deki gibi patladı
Çeşme Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiası, belediye çalışanı Efe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili eşi Buğçe Sağlamer'i suçlamasıyla gündeme geldi. Efe Sağlamer, bazı imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet alındığını ve ödemelerin "bağış" adı altında gizlendiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddialar, 1990'larda Ergun Göknel'le gündeme gelen İSKİ yolsuzluğunu anımsattı.
Yıldırım'dan forvete Muriç ve Guirassy
Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın, Mallorca’da forma giyen eski golcüleri Vedat Muriç ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy ile el sıkıştığı kaydedildi. Bu hafta içi konuyla ilgili olarak açıklama yapılması bekleniyor.