Sabır ve zafer

6 soruda imar hakkı transferi

Kentsel dönüşüm sürecinde, yapılaşmaya izin verilmeyecek yerlerde, vatandaşlara imar hakkını başka bir alana transfer edebilme imkânı sunan düzenleme Meclis’ten geçti. Yeni dönemde dere kenarı, fay hattı gibi riskli alanlarda evi bulunanların hak mağduriyetinin önüne geçilecek. Ancak konuyla ilgili vatandaşın kafasında cevap bekleyen birçok soru var. Merak edilenleri altı başlıkta derledik.