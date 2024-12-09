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Sabır ve zafer

04:009/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...


6 soruda imar hakkı transferi

Kentsel dönüşüm sürecinde, yapılaşmaya izin verilmeyecek yerlerde, vatandaşlara imar hakkını başka bir alana transfer edebilme imkânı sunan düzenleme Meclis’ten geçti. Yeni dönemde dere kenarı, fay hattı gibi riskli alanlarda evi bulunanların hak mağduriyetinin önüne geçilecek. Ancak konuyla ilgili vatandaşın kafasında cevap bekleyen birçok soru var. Merak edilenleri altı başlıkta derledik.

Şam'da özgürlük bayramı

Suriye'de, 15 Mart 2011'de başlayan halk ayaklanması, 14 yıllık mücadelenin ardından muhaliflerin Askeri Operasyon İdaresi'ne bağlı savaşçıların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle zafere ulaştı. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle 61 yıllık Baas ve 54 senelik Esed iktidarı son buldu. Kent genelinde ise sokaklara dökülen halk, sevinç gösterileri içinde özgürlüğü kutladı.

Cimbom arayı açıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılılar maçın başında 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine rağmen, Yunus, Osimhen (pen) ve Barış Alper’in golleriyle kazanmasını bildi. Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkartarak, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

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