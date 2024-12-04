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Sakarya'da korkunç olay: Otomobilin kontağını çevirince dehşeti yaşadı

Sakarya'da korkunç olay: Otomobilin kontağını çevirince dehşeti yaşadı

09:234/12/2024, Çarşamba
IHA
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki otomobiline bindikten sonra kontağı çeviren sürücü dehşeti yaşadı. Alev topuna dönen araca müdahale etmek isteyen sürücü ve arkadaşının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Pamukova'daki olay, Yenice Mahallesi Fatih Caddesi D-650 kara yolu kenarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park ettiği 06 CZJ 160 plakalı otomobile binen C.T., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi.

Bu esnada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobilden inen C.T. ile yanında bulunan arkadaşı A.S., alev alan araca müdahale etmek istedi. 

Kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını saran alevleri söndürmeye çalışan araç sahibi C.T. ile A.S.'nin vücutlarında yanıklar oluştu. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralı iki kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücüsünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında 06 CZJ 160 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği 54 RC 332 plakalı diğer bir otomobil de zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sakarya
#Pamukova
#Yenice Mahallesi

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