Sakarya'da korkunç olay: Otomobilin kontağını çevirince dehşeti yaşadı

Öte yandan, sürücüsünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında 06 CZJ 160 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği 54 RC 332 plakalı diğer bir otomobil de zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.