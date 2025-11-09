Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı

Burada dikkat edilmesi gereken husus hiçbir banka, hiçbir kuruluş aslında bu tarz bir link paylaşımı yapmaz. Zaten müşterilerle ilgili bilgileri farklı kanallardan kendi güvenlik kanallarından ulaştırmaya çalışırlar. O yüzden biz burada her zaman söylüyoruz; şu mottoyu unutmamak lazım ‘Bedava peynir fare kapanında olur.’ O yüzden buraya kapılmamak lazım. Bu tarz linklere, özellikle hiç tanımadığımız linklere, sosyal medyadaki herhangi bir linke ya da sosyal medya aracılığıyla belki bir arkadaşınız o linki elde etmiş olabilir, arkadaşınızdan geliyor olsa bile bu içeriklere tıklamamak oldukça önemli. Alınabilecek en büyük tedbir bilmediğimiz hiçbir linke tıklanmaması" diye konuştu.



