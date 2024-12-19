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Şam'a diplomatik akın

Şam'a diplomatik akın

04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Suriye ile ticaret böyle canlanacak

İç savaş nedeniyle yerle bir olan Suriye ekonomisini canlandırmak için iş insanları harekete geçti. Suriye asıllı iş adamı ve IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, “Türkiye ile Suriye arasında tarih boyunca stratejik bağlar hiç kopmadı. Halep çok önemli ticaret merkezi ama Şam çok stratejik bir yer. Bizim hedefimiz Suriye’de ve yurt dışında yaşayan iş insanlarını harekete geçirmek” dedi.

Batı Şam’da sıraya girdi

Batılı hükümetler, Esed rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de yeni yönetim ile diplomatik ilişkileri kurmak için adeta sıraya girdi. Avrupa ülkeleri temaslarda bulunmak üzere Şam’da sıraya girerken, Suriye ile Batı normalleşmesi için şartlar belirleniyor. Fransa büyükelçiliğini açtı, Almanya sırada, İtalya diyalog için zemin arıyor ve AB yeniden inşa için devrede.

Gençlere taş çıkartıyorlar

Fenerbahçe’de geçen sezonki başarılı performansıyla öne çıkan Edin Dzeko ve Dusan Tadic bu sezona da etkili başlarken, ilerleyen yaşlarına rağmen takımı sırtlamaya devam ediyor. İki tecrübeli yıldız şimdiden 22 gol ve 14 asiste imza atarak, toplamda 36 gole doğrudan katkıda bulundu.

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