Şam'a diplomatik akın

Suriye ile ticaret böyle canlanacak

İç savaş nedeniyle yerle bir olan Suriye ekonomisini canlandırmak için iş insanları harekete geçti. Suriye asıllı iş adamı ve IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, “Türkiye ile Suriye arasında tarih boyunca stratejik bağlar hiç kopmadı. Halep çok önemli ticaret merkezi ama Şam çok stratejik bir yer. Bizim hedefimiz Suriye’de ve yurt dışında yaşayan iş insanlarını harekete geçirmek” dedi.