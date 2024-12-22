Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şam'da bir işkence merkezi daha bulundu: Duvardaki Türkçe yazılar dikkat çekti

Şam'da bir işkence merkezi daha bulundu: Duvardaki Türkçe yazılar dikkat çekti

Semih Kara
13:1322/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
<p>Şam şehir merkezindeki Kfar Susa bölgesinde devrik Esed rejimine ait bir işkence merkezi daha ortaya çıktı.</p>
Şam şehir merkezindeki Kfar Susa bölgesinde devrik Esed rejimine ait bir işkence merkezi daha ortaya çıktı.

Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin devrilmesiyle, rejimin işkence merkezlerinden biri daha ortaya çıktı.

Esed rejiminin Suriyelilere işkence yaptığı bir yer daha gün yüzüne çıktı.

Şam'daki işkence ve istihbarat merkezi görüntülendi.

İşkence merkezi, Şam şehir merkezindeki Kfar Susa bölgesinde bulunuyor.

Bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkede, yeraltında işkence zindanlarının bulunduğu Esed rejiminin istihbarat merkezi yer alıyor.

İstihbarat merkezinde, Beşar Esed ve babası Hafız Esed'in heykel ve resimlerinin yıkıldığı, yere indirildiği görülüyor.

İstihbarat merkezindeki bir belgede, işkence merkezinde tutulanlar arasında 2002 doğumlu bir gencin de bulunduğu görülüyor.

İşkencelere maruz bırakılan Suriyelilerin, tutukluluk süreleri boyunca duvarlara yazdığı yazılar göze çarpıyor.

Tutukluların yaşadığı düşünülen bir hücrede, duvardaki Türkçe yazı dikkat çekiyor.

İşkencelerle katledilen insanların eşyaları arasında İstanbulkart da bulunması dikkat çekti.

#Suriye
#Esed rejimi
#İşkence
#Şam

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 22 Aralık 2024 Pazar maç programı canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu