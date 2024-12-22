Şam'da bir işkence merkezi daha bulundu: Duvardaki Türkçe yazılar dikkat çekti

Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin devrilmesiyle, rejimin işkence merkezlerinden biri daha ortaya çıktı.
Esed rejiminin Suriyelilere işkence yaptığı bir yer daha gün yüzüne çıktı.
Şam'daki işkence ve istihbarat merkezi görüntülendi.
İşkence merkezi, Şam şehir merkezindeki Kfar Susa bölgesinde bulunuyor.
Bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkede, yeraltında işkence zindanlarının bulunduğu Esed rejiminin istihbarat merkezi yer alıyor.
İstihbarat merkezinde, Beşar Esed ve babası Hafız Esed'in heykel ve resimlerinin yıkıldığı, yere indirildiği görülüyor.
İstihbarat merkezindeki bir belgede, işkence merkezinde tutulanlar arasında 2002 doğumlu bir gencin de bulunduğu görülüyor.
İşkencelere maruz bırakılan Suriyelilerin, tutukluluk süreleri boyunca duvarlara yazdığı yazılar göze çarpıyor.
Tutukluların yaşadığı düşünülen bir hücrede, duvardaki Türkçe yazı dikkat çekiyor.
İşkencelerle katledilen insanların eşyaları arasında İstanbulkart da bulunması dikkat çekti.