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Samsun sahilinde açan kum zambağını koparan yandı: Cezası 387 bin TL

11:17 - 1/06/2024 Cumartesi
IHA

Samsun'da Atakum sahili kumsalında yetişen kum zambakları görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın 387 bin 141 TL cezası var.

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Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, Samsun sahilini süslüyor. 

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Özellikle Atakum ilçesi İncesu mevkisinde açan kum zambaklarının korumak amaçlı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı tabelaları konulsa da bazı vatandaşlar kum zambağının koparılmaması gerektiğini bilmiyor.

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2024 yılında koparılmasının cezasının 387 bin 141 bin TL olan kum zambağı endemik tür olarak dikkat çekiyor.

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Bazı vatandaşlar kum zambaklarını koparmanın cezasını bilmediklerini ve daha dikkat edeceklerini söylerken, bazı vatandaşlar ise sahildeki tüm kum zambaklarının koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

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#Samsun
#Atakum
#Kum zambağı
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