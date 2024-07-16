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Saray'da sel: Ekili alanlar zarar gördü

09:19 - 16/07/2024 Salı
IHA

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selde ekili alanlar zarar gördü.Mahalle sakinleri yağmurla beraber dolu da yağdığını belirterek, “Mahallenin tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı." dedi.

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Saray ilçesine bağlı Kargalı ve Yeşilalıç mahallelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Sel felaketinde ekili araziler zarar gördü.


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Mahalle sakinleri yağmurla beraber dolu da yağdığını belirterek, “Mahallenin tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı." dedi.




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Ayrıca; 'Otlarımız ve arazilerimizin hepsi sular altında kaldı" denilerek ciddi anlamda zarar gördüklerini ifade ettiler.

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#Van
#Saray
#sel
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