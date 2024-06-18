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Sarıyer'de otluk alan alev aldı: Çok sayıda ekip bölgede

00:02 - 18/06/2024 Salı
AA

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



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Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.



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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



#Sarıyer
#İstanbul
#Yangın
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