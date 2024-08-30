|
Gündem

Savaş gemisi TCG Poyraz bir günlüğüne ziyarete açıldı

15:46 - 30/08/2024 Cuma
DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yat limanına demirlenen TCG Poyraz hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1 günlüğüne ziyaretine açıldı.

1/ 7

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Poyraz hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı. 

2/ 7

Bir günlüğüne İzmit Yat Limanı'na gelen 57,84 metre uzunluğundaki gemiye, yoğun ilgi gösterildi.

3/ 7

Üzerinde bulunan top ve güdümlü mermi ile dikkat çeken hücumbotu ellerinde Türk bayrağı ile gezen ziyaretçiler, askeri personelden de gemi hakkında bilgi aldı.

4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
#Kocaeli
#İzmit
#TCG Poyraz
11 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?