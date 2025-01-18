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Savaşı kaybetti soykırımın hesabını versin

Savaşı kaybetti soykırımın hesabını versin

04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...



Avrupa’da iflas dalgası büyüyor

Avrupa'da birçok şirket ekonomik darboğazda. Küresel salgın sürecinde alınan kredilerin ödenememesi ve yüksek faiz yükü firmaları zorluyor. Yüksek faiz, borç yükü ve sermaye eksikliği nedeniyle çıkmaza düşen Avrupalı şirketler, kapanmamak için Uzak Doğu ve Orta Doğu’da yatırımcıların kapısını çalıyor.


İsrail ateşkesi onayladı

Gazze’de 50 bin kişiye yakın Filistinliyi katletmesine rağmen Hamas’ı bitirme hedefine ulaşamayan ve küresel anlamda “stratejik yenilgi”ye uğrayan İsrail, 15 ay sonra dışarıdan gelen baskılarla ateşkesi imzalamak zorunda kaldı. Şimdi sıra, Gazze’de büyük soykırım yapan Netanyahu ve kurmaylarının yargılanmasına geldi. İsrail Güvenlik Kabinesi dün Hamas ile uzlaşıya varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Ardından da hükümet imzayı attı. Netanyahu, ateşkesi “İsrail’in yenilgisi” olarak niteleyip karşı çıkan kabine üyelerini, “ikinci aşamadaki müzakereler başarısız olursa Gazze’ye saldırmak için ABD’den teminat aldım” diyerek ikna etti.


Aslan'a Hatay freni

Süper Lig lideri Galatasaray, 20. haftanın açılış maçında deplasmanda küme düşme hattında bulunan Hatayspor ile berabere kaldı. Dış sahadaki galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, Cemali'nin golüyle geriye düştüğü maçta Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1 puana razı oldu.


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