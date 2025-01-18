Savaşı kaybetti soykırımın hesabını versin

İsrail ateşkesi onayladı

Gazze’de 50 bin kişiye yakın Filistinliyi katletmesine rağmen Hamas’ı bitirme hedefine ulaşamayan ve küresel anlamda “stratejik yenilgi”ye uğrayan İsrail, 15 ay sonra dışarıdan gelen baskılarla ateşkesi imzalamak zorunda kaldı. Şimdi sıra, Gazze’de büyük soykırım yapan Netanyahu ve kurmaylarının yargılanmasına geldi. İsrail Güvenlik Kabinesi dün Hamas ile uzlaşıya varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Ardından da hükümet imzayı attı. Netanyahu, ateşkesi “İsrail’in yenilgisi” olarak niteleyip karşı çıkan kabine üyelerini, “ikinci aşamadaki müzakereler başarısız olursa Gazze’ye saldırmak için ABD’den teminat aldım” diyerek ikna etti.



