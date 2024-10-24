Savunmanın gururuna terör saldırısı

TUSAŞ'a zaman ayarlı saldırı

Terör dün Türkiye’nin gurur kaynağı savunma sanayiinin kalbini hedef aldı. TUSAŞ’a yapılan bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. 2 terörist, gasp ettikleri taksiyle geldikleri TUSAŞ kampüsü önünde araçtan inip vardiyadan çıkan personele ateş açtı. Daha sonra kapıya yönelen teröristlerden biri burada, öteki ise içeri girip koridorda üzerindeki bombayı patlattı.