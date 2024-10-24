Savunmanın gururuna terör saldırısı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
ASELSAN'ın dron avcıları
ASELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil dron avcısı sistemlerinin
tanıtımını, SAHA EXPO 2024 fuarında görücüye çıkardı. ASELSAN Genel
Müdürü Ahmet Akyol, "Yeni sistemler, bugünün ihtiyaç duyulan koşullarına
göre geliştirildi. Uluslararası pazarda büyük ses getirecek" dedi.
TUSAŞ'a zaman ayarlı saldırı
Terör dün Türkiye’nin gurur kaynağı savunma sanayiinin kalbini hedef aldı. TUSAŞ’a yapılan bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. 2 terörist, gasp ettikleri taksiyle geldikleri TUSAŞ kampüsü önünde araçtan inip vardiyadan çıkan personele ateş açtı. Daha sonra kapıya yönelen teröristlerden biri burada, öteki ise içeri girip koridorda üzerindeki bombayı patlattı.
F.Bahçe’nin konuğu ManU
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, eski günlerinden uzak rakibini mağlup edip hem puan cetvelinde yukarılara çıkmak hem de Süper Lig’de yaşadığı olumsuz havayı dağıtmak istiyor.