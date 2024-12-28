Şebbihalar bir bir yakalanıyor

İhracatta yeni hedef 280 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 yükselerek 238,5 milyar dolar olduğunu ve 114 ülkeye dış satımın arttığını belirtti. Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandıran Bolat, Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için yaklaşık 280 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefine kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini vurguladı.