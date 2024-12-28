Şebbihalar bir bir yakalanıyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhracatta yeni hedef 280 milyar dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 yükselerek 238,5 milyar dolar olduğunu ve 114 ülkeye dış satımın arttığını belirtti. Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandıran Bolat, Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için yaklaşık 280 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefine kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini vurguladı.
İnfazcı Şebbihalar yakalanıyor
İran'ın emriyle Suriye'de mezhepçi fitneyi harlatan Esed rejiminin artıkları, yeni yönetime bağlı Askeri Operasyon İdaresi tarafından birer birer yakalanıyor. İdare, aralarında büyük katliamların sorumlularının olduğu çok sayıda rejim artığı subayı yakaladı.
Okan Buruk rekorlara doymuyor
Galatasaray’ın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan bu yana başarıdan başarıya koşan Okan Buruk, 2024 yılını da zirvede tamamladı. Birçok rekoru kırdığı bir yılı daha geride bırakan deneyimli teknik adam, son olarak ligde 75 galibiyete en erken ulaşan teknik direktör oldu.