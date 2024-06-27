Sebze kasasından uzun namlulu silah çıktı: 'Hasat' operasyonuyla 9 kişi gözaltına alındı

Çete üyesi K.P.'ye ait bir otomobilde yapılan aramada ise 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda ise son 1 ayda 54 tabanca ele geçirildiği belirtildi.