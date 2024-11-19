Seçimi kaybetti dünyayı yakacak

Faturalara 275 milyarlık devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın ilk 10 ayında tüm vatandaşların 275 milyar TL'lik elektrik ve gaz faturasını devletin karşıladığını açıkladı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile Gabar'da üretimi artırmak için TPAO'nun 143 milyar lira yatırım yapacağını belirtti.