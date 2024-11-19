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Seçimi kaybetti dünyayı yakacak

Seçimi kaybetti dünyayı yakacak

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Faturalara 275 milyarlık devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın ilk 10 ayında tüm vatandaşların 275 milyar TL'lik elektrik ve gaz faturasını devletin karşıladığını açıkladı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile Gabar'da üretimi artırmak için TPAO'nun 143 milyar lira yatırım yapacağını belirtti.

Dünyanın kucağına bombayı bıraktı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirme vaadine selefi Biden'dan darbe geldi. 'Topal ördek' Biden, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurmasını onaylayıp dünyayı tehlikeye attı. Biden'ın kararına Trump

kanadından "3. dünya savaşına davetiye" tepkisi gelirken, Rusya da, yangına

körükle gitmek yorumunda bulundu. Kuzey Kore'de ise 'Savaşa hazır ol' emri verildi.

Karadağ'da hataya yer yok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşmasına bugün Karadağ deplasmanında çıkıyor. 11 puanla namağlup lider durumda olan ay-yıldızlılar, son sıradaki rakibini yenip A Ligi vizesini almak istiyor. Ters bir sonuçta

ise İzlanda’yı ağırlayacak olan 9 puanlı Galler’e fırsat doğar.

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