Seçimi kaybetti dünyayı yakacak

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faturalara 275 milyarlık devlet desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın ilk 10 ayında tüm vatandaşların 275 milyar TL'lik elektrik ve gaz faturasını devletin karşıladığını açıkladı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile Gabar'da üretimi artırmak için TPAO'nun 143 milyar lira yatırım yapacağını belirtti.
Dünyanın kucağına bombayı bıraktı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirme vaadine selefi Biden'dan darbe geldi. 'Topal ördek' Biden, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurmasını onaylayıp dünyayı tehlikeye attı. Biden'ın kararına Trump
kanadından "3. dünya savaşına davetiye" tepkisi gelirken, Rusya da, yangına
körükle gitmek yorumunda bulundu. Kuzey Kore'de ise 'Savaşa hazır ol' emri verildi.
Karadağ'da hataya yer yok
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşmasına bugün Karadağ deplasmanında çıkıyor. 11 puanla namağlup lider durumda olan ay-yıldızlılar, son sıradaki rakibini yenip A Ligi vizesini almak istiyor. Ters bir sonuçta
ise İzlanda’yı ağırlayacak olan 9 puanlı Galler’e fırsat doğar.