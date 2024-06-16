Şehitleriyle bayramlaştılar: Ziyaretlerin en hüzünlü adresi

"BUGÜN BABALAR GÜNÜ, BİZİM İÇİN DAHA BURUK GEÇİYOR"





Şehit olan kardeşinin kabrini ziyarete gelen Emrah İlhan, "Her bayram geliyoruz. Bayramın 4 günü şehitliğe geliyoruz. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Bayramlar bizim için normal bayramlar gibi değil, sadece adı bayram. Bugün babalar günü, bizim için daha buruk geçiyor. Allah bize sabır versin. Bir senelik evliydi. 26 yaşındaydı, çatışmada şehit oldu. Bu onsuz 3. bayramımız buruk bir şekilde geçiyor" dedi.