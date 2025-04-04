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Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri: 'Sessiz cennet'in doğal havuzları

Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri: 'Sessiz cennet'in doğal havuzları

12:304/04/2025, Cuma
AA
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Antalya merkeze 180 kilometre uzaklıkta bulunan ve "sessiz cennet" olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesindeki doğal havuzlar, şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin durak noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Antalya merkeze 180 kilometre uzaklıkta bulunan ve "sessiz cennet" olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesindeki doğal havuzlar, şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin durak noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Toroslar'ın dik yamaçlarına kurulmuş ilçede, binlerce yılda doğal yollarla oluşan ve yörede 'yalı taşı' denilen kayaların denizle kesiştiği yerde oluşan doğal havuzlar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

#Antalya
#Gazipaşa
#Sessiz cennet

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