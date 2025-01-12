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Selahaddin'in evlatlarını Siyonistlere kul köle yapamazsınız

Selahaddin'in evlatlarını Siyonistlere kul köle yapamazsınız

04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Milli Gözetim Radarı ilk çeyrekte hizmette

Türk mühendislerinin geliştirdiği Milli Gözetim Radarı, test süreçlerinden başarıyla geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, radarı hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alacaklarını belirtti. Uraloğlu, "MGR'yi yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacağız. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı yerli ve milli teknolojilerle izlenebilecek" dedi.


Amacımız terörü tarihe gömmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmaya çalışırken PKK/YPG’nin İsrail’den destek istemesine dikkat çekti. Erdoğan, Diyarbakır’daki mesajında “Sıkıştıkları için, gidip Gazze’de soykırım yapan, İslam’ı boğmak isteyen Siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahaddin Eyyubi’nin evlatlarını hiç kimse Siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz” dedi.


Kartal uçuşa geçti

Hafta içi Türkiye Kupası'nda Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Bodrum FK’yı konuk etti. Rakibini Ndour ve İmmobile’nin ilk yarıdaki golleriyle mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Puşcaş'ın uzatmadaki golü ise Bodrum'a puan getirmedi.


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