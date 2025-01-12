Selahaddin'in evlatlarını Siyonistlere kul köle yapamazsınız

Milli Gözetim Radarı ilk çeyrekte hizmette

Türk mühendislerinin geliştirdiği Milli Gözetim Radarı, test süreçlerinden başarıyla geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, radarı hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alacaklarını belirtti. Uraloğlu, "MGR'yi yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacağız. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı yerli ve milli teknolojilerle izlenebilecek" dedi.



