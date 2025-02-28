Serbest bırakılan Gazzeli çocuklar: Günlerce işkence gördük

'Darp, aşağılama ve baskı'

Gazze'de 3 Mart 2024'te alıkonan çocuklardan Muhammed Sakka da yaşadığı travmayı, "Durum çok kötüydü, açlık, dayak, baskı ve aşağılama, kelimelerle anlatamam." ifadeleriyle dile getirdi. İsrail askerlerinin kendilerine sürekli "Gazze yok edildi, bir daha asla geri dönmeyeceksiniz" dediğini aktaran Sakka, "O kadar uzun süre orada kaldık ki sanki hapishanede doğmuşuz gibi hissettik. Özgür kaldığımızda, dışarıdaki hayatı bile hatırlamakta zorlandık." dedi.

Ahmed Semir ise 14 Aralık 2024'te alıkonulduğunu ve İsrail hapishanelerinde kendilerine insanlık dışı muamele uygulandığını belirtti.







