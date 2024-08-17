Sessiz yürüyüş 40'ıncı haftasında: Boykottan bir adım sapmayacağız

Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Sümbül, "Gazze halkı; aylardır devam eden açlığa, kıtlığa, salgın hastalıklara, yardımsız bırakılmaya, hapse atılmaya, her türlü şiddet ve işkencelere, tecavüzlere, mallarının ve hatta organlarının çalınmasına rağmen davasından en ufak bir taviz vermeden onurlu ve güçlü direnişine devam etmektedir." dedi.







