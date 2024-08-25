Seyhan Baraj Gölü 500 metre çekilince kuraklık alarmı verildi

Sevgi yolu ortaya çıktı

Hal böyle olunca gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde sandallarla gidilen adaya bu kez yürüyerek gittiler. Ayrıca DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek araç trafiği için kapatıldı. Bazı kişiler fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirirken bazıları da adanın kenarından göle girerek keyifli vakit geçirdi.