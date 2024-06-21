Seyhan Nehri'ni yosun kapladı: Kötü koku oluştu

Seyhan Nehri'nin kenarına çocuklarıyla pikniğe gelen Yunus Dümez, "Bayram tatilimiz vardı. Suyun tadını çıkarmaya çalıştık. Ancak kirlilik var. Burada aslında çok güzel görüntü var. Balıkların olduğu bir alan ancak maalesef bu görüntü var. Uzak mesafede yaşıyoruz. En kısa sürede suyun bırakılmasını istiyoruz" dedi.