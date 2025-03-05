Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi: 'Yedikleri 540 TL tuttu sen yabancı değilsin diyerek...'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi: 'Yedikleri 540 TL tuttu sen yabancı değilsin diyerek...'

12:555/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
<p>Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi.</p>
Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi.

Sivas'ta seyyar bir tostçu, müşterisinin yanlışlıkla gönderdiği 600 bin TL'yi fark edince örnek bir davranış sergiledi. Müşterisine ulaşarak parayı iade eden esnaf, takdir topladı.

Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin'in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi.

Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti.

Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin'in bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.

"Ne yapacağımı bilemedim"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL'nin yattığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Engin, "Yüksek meblağı görünce müşteriye ulaşarak parayı tekrar atacağımı söyledim. Yüksek miktardaki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günün sabahında ise müşteriye parayı teslim ettim. İnsanlar bu örnek davranışları yapsınlar, kişinin hakkını geri vermek gerekiyor. Bu şekilde davranırsak kazanırız" dedi.

#Tost
#Sivas
#Banka Hesabı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kars'ta sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Kars Ramazan imsakiyesi