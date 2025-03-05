Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi: 'Yedikleri 540 TL tuttu sen yabancı değilsin diyerek...'

"Ne yapacağımı bilemedim"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL'nin yattığını gördüm" ifadelerini kullandı.