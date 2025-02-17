İzmir'de sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek





İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklendiğini bildiren Çelik, bugün kuvvetli sağanak, salı yağış görüleceğini, çarşambadan itibaren yağış beklentisi olmadığını ancak İzmir'de de sıcaklıkların düşeceğini söyledi.





Çelik, İzmir'de 15 ila 16 derece civarında olan en yüksek sıcaklıkların 7 ila 8 derecelere kadar düşeceğine dikkati çekerek, "mgm.gov.tr" adresinden güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesini tavsiye etti.